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Liste Geri GÜNCEL EFELER'DEN BİRİNCİ SINIF TEMİZLİK

Liste Geri GÜNCEL EFELER'DEN BİRİNCİ SINIF TEMİZLİK
Habermetre - Haberler | Toplum

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekiplerin son çalışmasıyla 1. Sanayi Sitesi tertemiz bir görünüme kavuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeyi daha yaşanabilir bir kent yapma hedefine verdikleri emekle büyük katkı sağlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, haftanın her günü kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekiplerin bu çerçevede yürüttüğü çalışmaların son adresi 1. Sanayi Sitesi oldu. Esnafın talebi üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede genel temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, sanayi içinde uzun süredir park halinde olan araçları kaldırdı, birikmiş çöpleri ve çalı çırpıları toplayarak kamyonlara yükledi. Temizlik araçları ile sanayi içindeki sokaklar süpürülerek esnafların daha temiz bir alanda çalışmaları sağlandı.

Yapılan çalışma için Başkan Fatih Atay'a teşekkürlerini ileten sanayi esnafları, site içerisindeki çevre kirliliğinin çalışma şartlarını oldukça olumsuz yönde etkilediğini, taleplerine cevap veren Başkan Atay'ın ekipleri, bölgeye yönlendirerek sorunu hızlı bir şekilde çözdüğünü söyledi.

Kaynak: Habermetre

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