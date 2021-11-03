Liste Geri GÜNCEL EFAK EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

EFELER, AYDIN (Habermetre) - Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) üyeleri doğada arama kurtarma, lider tırmanışı ve emniyet alma konularını içeren eğitimden geçti.

EFAK Üyeleri, Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı'na yapılan tırmanma duvarında eğitim aldı. Doğada arama kurtarma vakalarında kullanacakları teknik ve yöntemleri içeren eğitim tam gün devam etti. EFAK üyeleri, eğitimin öğleden önceki bölümünde; dağcılıkta kullanılan ipler, iplerin özellikleri, düğümler, dağcılıkta kullanılan ekipmanların özellikleri, kullanım alanları ve malzemelerin çeker güçleri, emniyet alma, lider tırmanışı ve iple iniş teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Eğitimin öğleden sonraki etabında ise tırmanma duvarında; lider tırmanışı, top rope tırmanış, emniyet alma konularında uygulamalı eğitimler verildi. Yapılan eğitimler ile EFAK üyelerinin, olası bir afet ve acil durumlara müdahalelerde daha yerinde ve hızlı hareket etmeleri amaçlanırken, eğitimlerin rutin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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