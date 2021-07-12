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Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY KEMER MEZARLIĞI'NA MESCİT KAZANDIRDI

Liste Geri GÜNCEL BAŞKAN ATAY KEMER MEZARLIĞI'NA MESCİT KAZANDIRDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kemer Mahallesi'nde bulunan Kemer Mezarlığı'na mescit kazandırdı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kemer Mahallesi'nde bulunan Kemer Mezarlığı'na mescit kazandırdı. Hayırsever Abdurrahman Afşin'in desteğiyle, Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mescit dualarla ibadete açıldı. Kemer Mezarlığı'ndaki programda Başkan Atay, Hayırsever Abdurrahman Afşin'e plaket takdim etti.

Yaklaşık 30 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mescidin açılış programında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kemer Mezarlığımızda yeri çok iyi olmayan bir mescidimiz vardı. Bu nedenle daha iyi bir konumda, daha güzel, daha hijyenik ve insanlarımızın huzur içerisinde ibadetlerini yapabilecekleri mescidin yapımını tamamladık. Mescidimizin yapımı için katkı sağlayan Abdurrahman Afşin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın ibadetlerini yerine getirirken daha sağlıklı bir yere kavuşması için yapmış olduğu katkıdan dolayı, Efeler Belediyesi olarak kendisine plaket takdim etmek istedik. Hayırlı uğurlu olsun. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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