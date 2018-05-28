Liste Dışı Kalan Bakanlarla İlgili Erdoğan'dan İlk Yorum: Danışıklı Dövüş Değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanın milletvekili aday listesinin dışında kalmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ DEĞİL"

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu birazda arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Siz aday olmayın diye böyle bir danışıklı dövüş değil. Parlamentodan kabineye alınacak arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz.

Liste dışı kalan 5 bakan:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

AB Bakanı Ömer Çelik

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

AKAR'IN OLASI BAKANLIĞINA CEVAP VERDİ

Genelkurmay Başkanı Akar'ın olası bakanlığıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Erdoğan Akar'ın bakanlığıyla ilgili şu cevabı verdi:

Bunu ilk defa duyuyorum. Bununla ilgili bir düşünce söz konusu değil. Dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde genelkurmay başkanları önemli yer tutarlar. Bunlar bizim dönemimizde yerlerini koruyacaklar.

BAKAN SAYISI 20'NİN ALTINA İNECEK

Yeni dönemdeki bakanlık sayısıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin bakan sayısının 20'nin altına indirmek olduğunu söyledi.