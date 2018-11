Liseyi tavukları ile okuyor... Tavuklarından vazgeçemeyen genç, lisenin bahçesine kümes kurdu

Kocaeli'den kümesiyle birlikte Samsun'da kazandığı okula geldi

SAMSUN - Kocaeli'de yaşayan ve Samsun'daki Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesini kazanan 14 yaşındaki Berkant Tatlı, tavuklarından ayrılamayınca okul yönetimi tavukları ve kümesi okulun bahçesine koymasına izin verdi.

Hayvanlara ve doğaya karşı çok fazla ilgisi olan Tatlı, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesini kazandı. Yatılı olarak liseyi kazanan Tatlı'nın en büyük sıkıntısı tavuklarından ayrılacak olmasıydı. Tatlı'nın isteksiz tavırlarını gören ailesi, okul yönetimi ile görüşerek tavukları için bir çözüm yolu aradı. Okul yönetimi de Tatlı'nın hayvan sevgisine kayıtsız kalmayarak kümesi ve tavukları okul bahçesine getirmesine müsaade etti. Tavuklarından ayrılmayan Tatlı, şimdi her teneffüs tavuklarıyla vakit geçiriyor. Tatlı'nın hayvan sevgisini gören arkadaşları da Tatlı'ya tavukların bakımında yardım ediyor. Kümes sayesinde hayvanlara daha duyarlı hale geldiklerini belirten öğrenciler, kümesin ve tavukların okuldaki ortama farklı bir hava kattığını söylediler.

"Kümesi büyütüp kuluçka makinesi ile civciv çıkartacağız"

Tavuklarını çok sevdiğini belirten Tatlı, "Hobilerim bitkiler ve hayvanlar. Özellikle tavukları çok seviyorum. Ben İzmit'teyken Habeş tavuğu besliyordum. Bakması için bir arkadaşıma vermiştim. Yaz tatili için anneanneme gelmiştim. O sırada bazı tavuklarımın telef olduğunu öğrendim. O arada okulu kazanmıştım. Ailem okul yönetimi ile görüştü. İki Brahma tavuğu daha alarak 4 tavuk ve kümesim ile birlikte okula getirdim. Arkadaşlarım beraber her teneffüs onlara bakıyoruz. Kümesi büyütüp kuluçka makinesi ile civciv çıkartacağız" dedi.

Berkant sayesinde okulun renk kazandığını belirten biyoloji öğretmeni Tuncay Çandar, "Hayvan sevgisi bitki sevgisi had safhada. Oldukça neşeli bir ortamları var. Öğrenciler farklı projelerle kapımızı çalıyor artık. Berkant iyi ki gelmiş okulumuza. Ailesine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.