2018 LGS - Liseye Giriş Sınavı örnek soruları yayınlandı!

Liseye Giriş Sınavı örnek soruları yayınlandı! İşte LGS örnek soruları ve konular! LGS örnek soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan Liseye Giriş Sıanvı örnek soruları ile birlikte milyonlarca öğrenci sınav öncesinde sınavda sorulacak sorular hakkında ipuçları edinmiş oldu. İşte LGS örnek sorular ve konular.

Liseye Giriş Sınavı örnek soruları, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından erişime açıldı ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Liseye Geçiş Sınavı öncesinde öğrencilere sorulacak soru tipleri hakkında ipuçları verildi. Yayınlanan örnek sorularda öğrencilere hangi soru tiplerinin sorulacağı ve nasıl soruların olacağı bilgisi aktarıldı. İşte Liseye Giriş Sınavı (LGS) örnek soruları...

LİSEYE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖRNEK SORULAR

Liseye geçiş sisteminde kaldırılan TEOG sınavının ardından yeni liseye giriş sistemi geçtiğimiz dönemlerde tanıtılmış ve sistemin detayları paylaşılmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise sınavda ne tip soruların sorulacağıydı.



Konuyla ilgili olarak MEB, geçtiğimiz günlerde örnek soruları erişime açtı ve öğrencilere çeşitli derslerden sorular sunuldu. Yayınlanan örnek sorularla birlikte, öğrenciler sınavda sorulacak olan soru tiplerini ve konularını görme imkanı buldu.