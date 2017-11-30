Liseye geçiş sınavı nasıl olacak?

Liseye geçiş sınavı: Soru sayısı arttı, sınav süresi uzadı!

Sınava ilişkin yapılan ilk açıklamada 20 Türkçe, 20 Matematik ve 20 Fen Bilgisi derslerinden toplam 60 soru sorulacaktı. Son değişiklikle 10 Yabancı Dil, 10 Sosyal Bilgiler ve 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri de eklenerek toplam soru sayısı 90'a çıktı. 135 dakika sürecek sınavda ara verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

'Liseye Geçiş Sınavı'nda açık uçlu soru sorulmayacak!

Dönem başında MEB açık uçlu soru örnekleri yayınlamıştı. Ancak alınan geribildirimler sonunda değerlendirmenin objektif olmayacağı düşüncesi ile sınavda açık uçlu sorular yer almayacak. Liselere bir geçiş sınavı olacağından dolayı sıralamanın ve seçmenin daha adil yapılabilmesi için test sorularından oluşması öğrenciler için avantajlı olacaktır.

'Liseye Geçiş Sınavı'nda Soruların sadece 8.sınıf kazanımlarından çıkacak olması da netleşen diğer önemli noktalardan.