Liseye Ait Tarihi Bina Çatlaklar Oluştu, Öğrenciler Tahliye Edildi

SAMSUN'da, 90 yıldır eğitim hizmeti veren Sosyal Bilimler Lisesi'ne ait koruma altındaki tarihi bina, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi. Binada öğrenim gören 80 öğrenci, çevrede başka okula taşındı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okulun tadilatı için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İnce Sokak'ta yer alan eski Ortodoks Kilisesi'ne bağlı eğitim kurumu olarak yaptırılan, Milli Mücadele'den sonra Askeri Hastane olarak kullanılan ve kentte 1927 yılından buyana okul olarak hizmet veren Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'ne ait tarihi binanın dış cephesinde oluşan çatlarlar, yapıda çökme riski oluşturuyor. Duvarlarında oluşan çatlaklardan dolayı boşaltılan binada öğrenim gören 80 öğrenci, Sakarya Ortaokulu'na nakledildi.

'OKULUMUZU BOŞALTTIK'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çatlarlar nedeniyle binada öğrenim gören öğrencilerin tedbir amaçlı olarak tahliye edildiğini belirtti. Yetkililer boşaltılan tarihi binada onarım çalışmasına başlanacağını da aktardı.Konuya ilişkin Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Okulumuzun olduğu bina kentimiz için önemli bir binadır. Koruma altındaki binamızda yaşanan çatlaklar üzerine, tadilat ve onarım için çalışmalar yapıldı. Şu anda görevli keşif ekibi inceleme yapıyor ve maliyet çıkartıyor. Binamız için onarılma çalışması yapılıyor. Binamıza, tarihi değeri olduğu için hassasiyet gösteriyoruz. Çocuklarımızın can güvenliği için tadilat bitene kadar, okulumuzu boşalttık. Tarihi binamız ve öğrencilerimiz konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Binamızı onaracağız" denildi.

'KAZAN DAİREMİZ BİNANIN ALTINDA'

Okul Aile Birliği Başkanı Hale Üçüncü, okulda ciddi çatlaklar olduğunu belirterek, "Okulumuzun durumu cidden çok kötü. Ciddi çatlaklar var. O yüzden boşaltıldı. Aldığımız bilgilere göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulumuzun akıbeti ile ilgili bir çalışma halindeler ancak henüz bize yapılan bir açıklama yok. Binamız kapalı ve kazan dairemiz o binanın altında. Kış ayları geldi, öğrencilerimizin ısınma ihtiyaçları ortaya çıktı. Yetkililer fazla zaman kaybetmeden gerekeni yapmalıdır. Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz. Çünkü, bizim okulumuzda yapılan çalışmalar, Türkiye'deki başka hiçbir okulda yapılmıyor. Burası sosyal bilimler lisesi. Özel bir eğitim alanı. Burası kapatılırsa, Samsun'un eğitimdeki başarısı düşecektir. Okulumuz kapatılmamalı, gerekli tadilatlar yapılmalıdır" dedi.

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 789 sayılı kararla 8 Mart 1985 tarihinde sit kapsamında koruma altına alınan, kente 1928 yılından buyana hizmet veren tarihi bina, 2005 yılından sonra Samsun Sosyal Bilimler Lisesi binası olarak tekrar kullanıma açıldı. 28 öğretmenin görev yaptığı Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nde (SSBL) 280 öğrenci öğrenim görüyor.

- Samsun