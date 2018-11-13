Lisesiler Güneş Enerjisiyle Çalışan "Akıllı Tünel Sistemi" Projesi Geliştirdi

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da lise öğrencileri tünellerde yaşanan olası kazaların önüne geçilebilmesi için Fotovoltaik Sis Kovar Akıllı Tünel Sistemi Projesi geliştirdi.

Özel bir okulun lise öğrencileri tarafından geliştirilen proje kapsamında güneş enerjisi ile tünelin aydınlatması ve havalandırması sağlanırken, tünelin giriş ve çıkışlarına konulan fan ile sis ve tozun içeri girmesi engellenerek, olası kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Katıldığı uluslararası yarışmalarda dikkati çeken ve ilk 10'a girmeyi başaran proje, sponsor bulabilirse 7-9 Mart 2019 tarihlerinde Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Türkiye'yi temsil edebilecek.

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Gaye Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde sayıları artan tünellerden yola çıkarak projeyi hazırladıklarını ifade etti.

Fizik öğretmenleri Esra Şahin'in destekleriyle hazırladıkları proje ile tünellerde oluşabilecek sorun ve kazaların önüne geçilebileceğini belirten Malkoç, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Güneş enerji sistemiyle çalışacak sistemin sadece kurulum maliyeti olacak, işletme maliyeti yok. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerji ile tünelin aydınlatma ve havalandırmasını sağlıyoruz. Tünelin giriş ve çıkışlarına konulan fan ile içeri girecek sis ve tozu dışarıda bırakıyoruz. Bu sayede tünel içinde oluşabilecek kazaları önlemiş oluyoruz."

Projelerinin geçen yıl Ankara'da düzenlenen Aziz Sancar Fen Bilimleri Proje Yarışması ile bu yıl Prof. Dr. Gazi Yaşargil Fen Bilimleri Proje Yarışması ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ilk 10 proje arasına girdiğini dile getiren Malkoç, OKSEF Eğitim Kurumlarının Fizik ve Mühendislik dalında düzenlediği uluslararası proje yarışmasında ise dereceye girerek, Türkiye'yi Ekvador'da temsil etmeye hak kazandıklarını söyledi.

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Mert Şendur ise amaçlarının tünelleri en az maliyetle daha güvenilir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Şendur, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait bir atölyede yaptıkları yaklaşık bir metre uzunluğundaki tünelle, sistemi canlandırdıklarını anlattı.

Sistemin güneş enerjisiyle çalıştığı için kesintiye uğramayacağını, kullanılmayan enerjinin akülerde depolanabildiğini belirten Şendur, sistemin her türlü koşulda çalışması üzerine tasarlandığının altını çizdi.

Şendur, projelerini Ekvador'da temsil etmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.

"Güneş enerjisi Türkiye'de kullanılmayan bir sistem"

Fizik öğretmeni Esra Şahin ise öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Tünellerde güneş enerjisiyle çalışan bir sistemin Türkiye'de olmadığını dünyada ise çok az rastlandığını belirten Şahin, tünellerde havalandırma sisteminin olduğunu ancak öğrencileriyle geliştirdikleri sistemde, alışveriş merkezlerinin girişinde olduğu gibi, oluşturulan hava perdesiyle dışarıdaki hava şartlarının tünel ağızlarına girmesinin ve risk oluşturulmasının önüne geçildiğini kaydetti.

Şahin, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da düzenlenecek yarışmaya katılabilmek için bütçe arayışı içinde olduklarını, sponsor bulmaları durumunda Türkiye'yi temsil edeceklerini dile getirdi.