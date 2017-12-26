Lisesi Öğrencilerinden Köy Okuluna Yardım

Muğla'da, Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçe merkezine 70 kilometre mesafedeki bir köy okulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kardeş okul projesi kapsamında giyim ve kırtasiye yardımı yaptı.



Öğrenciler öncülüğünde öğretmenler ve Köyceğiz esnafının desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, koliler içerisinde belediyeye ait kamyonetle Otmanlar Mahallesine ulaştırıldı.



Serkis İlkokulu'nda eğitim gören 85 öğrenciye kırtasiye, kitap ve giyecek yardımında bulunan öğrenciler, ana sınıfı öğrencilerine de oyuncak hediye etti ve onlarla çeşitli oyunlar oynadı.



Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Binici, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak bir yıl önce Sivas Yıldızeli Yalı Ortaokuluna, kardeş okul projesi kapsamında yardım yaptıklarını söyledi.



Yardım etkinliğini geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Binici, okullarda değerler eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.



Öğrencilere yardımlaşma duygusu kazandırmak, farklı yerlerde daha zor şartlarda yaşayan öğrencilerle birlikte olmak, onlara yardımcı olmak amacıyla okul gezi kulübü başta olmak üzere tüm kulüplerin toplum hizmeti kapsamında bu etkinliği düzenlediğine işaret eden Binici, "Öğrencilerimiz, velilerimiz, esnafımız, belediyemiz, emniyet ve milli eğitim müdürlüğümüz hep birlikte böyle bir etkinliği yaptık. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı gördük. Bunlarla bir takım şeylerimizi paylaştık. Onların zor şartlarda eğitim gördüklerini kendi öğrencilerimiz de görmüş oldu. İnşallah amacına ulaşır." diye konuştu.



Otmanlar Mahallesi Serkis İlkokulu Müdürü Osman Soy ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ifade etti.



Projenin öncülerinden Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Feride Durmaz da, kampanyayı çocuklar gülsün diye başlattıklarını anlattı.



Öğrencilerin bu konuda duyarlı ve bilinçli olduklarını dile getiren Durmaz, "Kapsamlı bir çalışma yaptık ve bir kıvılcım başlattık. Sonrasında veliler de sağ olsunlar çok ilgili oldular. Öğrencilerimiz, çocukları eğlendirmek için 'palyaço olalım, kıyafet alalım, diktirelim' diyerek büyük emek verdiler. Ben de tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Köyceğiz esnafımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Ece Yıldırım, yardım amacıyla böyle bir projede yer aldığını kaydetti.