Lisenin matbaa bölümü 1,5 milyon liralık ciro hedefliyor

OKAN COŞKUN - Malatya'daki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin matbaa bölümü, tatil döneminde de faaliyetini sürdürüp bir taraftan kamu kurumlarının evrak ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da sektöre nitelikli eleman kazandırıyor. Matbaa bölümünde yıl sonunda 1,5 milyon liralık ciro hedefleniyor.

Kentte 1981'de kurulan lisede açılan matbaa bölümünde eğitim alan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de okulun döner sermayesine katkı sağlıyor. 80 öğrencinin eğitim gördüğü bölüm, okulların kapanmasına rağmen alınan siparişlerin yetişmesi için çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler başka olmak üzere, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşların evrak, tanıtım, bilgilendirme gibi materyal ihtiyaçlarının üretildiği lise gelirini de her yıl artırıyor.

Okul müdürü Suat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, matbaanın her alanında üretim yapıldığını belirterek, burada öğrencilerin hem teorik hem de pratik olarak işi öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerin elde edilen ürünlerin satılmasıyla cep harçlıklarını da çıkardığını anlatan Kılıç, bazı öğrencilerin ise asgari ücret kadar para kazandığını ifade etti.

"6 aylık ciromuz 750 bin lira"

Kılız, matbaanın artık ülke genelinde çok ön plana çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 800 bin lirayı bulan bir üretim kapasitesine çıktık. 2019 yılı itibariyle 6 aylık ciromuz şu an 750 bin lira. Hedefimiz 2019 yılı tamamlandığında cironun 1,5 milyon liraya çıkmasıdır. Bu oluşan ciroyla hem atölye makine teçhizatımızın artırılması aynı zamanda öğrencilerimizin iyi yetiştirilmesi ve bu süreç içerisinde üretimle kendi bütçelerine ve ailelerine katkı sağlayarak iyi bir meslek erbabı olarak yetiştirip eğitimlerini sağlamaktayız."

Öğrencilerin 3 aylık yaz tatili sürecinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kılıç, bu şekilde hem üretime katılıp hem de kazanç sağladıklarını ifade etti.

Kentte daha çok Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin işlerini yaptıklarını belirten Kılıç, "Ağırlıkla Sağlık İl Müdürlüğü bağlı olan kurumların bütün baskı işlerini üretmekteyiz. Bununla birlikte piyasadan gelen okulların taleplerini, Milli Eğitim Müdürlüğünün ve üniversitelerin taleplerini de karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

"Tatilde bütün öğrencilerimiz çalışıyor"

Matbaa bölümü öğretmeni Mehmet Gündüz ise öğrencilerin gerçek üretim alanında eğitim gördüğünü kaydetti.

Öğrencilerinin mezun oldukları zaman piyasaya nitelikli eleman olarak başlayacaklarını dile getiren Gündüz, "Ayrıca yapmış oldukları üretimden almış oldukları ücretle kendi eğitim masraflarını karşılamakla kalmayıp aile bütçesine de katkıda bulunmaktadırlar. Yapılan döner sermaye çalışmalarından elde edilen kar ile okulumuzun makine parkı yeni teknolojilerle donatılmakta ve atölyemizin donanımı gün geçtikçe artmaktadır. Şu an da okul tatil olmasına rağmen bütün öğrencilerimiz çalışıyor." diye konuştu.

"Herkes tatil yaparken biz çalışıyoruz"

Öğrencilerden Merve Acar da okulun bitmesine rağmen bölüme gelerek meslekle ilgili daha çok tecrübe edindiklerini söyledi.

Aldıkları ücretle de ailelerine destek olduklarını anlatan Acar, "Okul masraflarımızı karşılıyoruz. İlk başlarda zordu, hiçbir şey bilmiyordum ama sonradan alıştım ve her işi kendim kolaylıkla yapıyorum. Okul kapandıktan sonra da herkes tatil yaparken biz bölüme gelip çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Emrullah Karakuş ise uygulamalı olarak hem matbaa mesleğini öğrendiklerini hem de okul harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti.

Kaynak: AA