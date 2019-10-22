Lisenin 2,5 yıldır bulunduğu bina da eğitime uygun çıkmadı

22.10.2019 12:56

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, binası depreme dayanıklı olmadığı tespit edilip, yıkılan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 2,5 yıl önce taşındığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, el konulan 3 katlı yurt binasının da eğitim-öğretim için uygun olmadığı belirlendi. Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan rapor, üst yazı ile igili birimlere de gönderildi.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Murat Bey Mahallesi'ndeki, 3 katlı, 13 derslikli binası, 2,5 yıl önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Okuldaki 500 öğrenci, geçici olarak Tepeköy Mahallesi, Ağalar Caddesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, el konulan 3 katlı yurt binasına taşındı. Konut olarak yapılıp, daha sonra yurda dönüştürüldüğü belirlenen binada, 2,5 yıldır eğitim sürerken, geçen 11 Ekim'de, Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından rutin denetim yapıldı. Denetimde, binanın bazı kolon ve kirişlerinin kesildiği, tek-giriş çıkışın olduğu, merdiven genişliğinin standartlara uygun olmadığı, önünden yüksek gerilim hattı geçtiği, bahçesi, spor ve toplanma alanı gibi bir okulda buluması gereken ortam ve alanların bulunmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri, denetimde ortaya çıkan bu eksiklikler üzerine bina için 'uygun değildir' raporu verdi.

Kaynak: DHA