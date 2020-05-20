Liselilerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda video konferans yöntemiyle...
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Liselilerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda video konferans yöntemiyle...

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli sporcular ve liseli gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Liselilerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda video konferans yöntemiyle...
20.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:44

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli sporcular ve liseli gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, moderatörlüğünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş'ın yaptığı programa ilçelerden birer temsilci öğrencinin katıldığı belirtildi.

Programda, il müdürleri ve milli sporcuların, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlerin eğitim, spor ve gençlik hizmetlerine dair soruları cevaplandırıldı. Vatanına ve milletine sadakatle bağlı bir gençliğin, ülkemizi gelecekte daha ilerilere taşıyacağı vurgulandı. Gençlere dair büyük ümitler beslendiğinin de altı çizildi. Katılımcı gençler ise bu buluşmanın kendileri için ufuk açıcı bir nitelikte olduğunu ifade etti."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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