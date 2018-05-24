Liselilerin 'Mikro Akışkan Çip'i Ödüle Doymuyor

İzmir'de kanserde erken teşhise yönelik 'mikro akışkan çip' geliştiren liseli Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, Avrupa birinciliğinin ardından ABD'de düzenlenen yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında da 'Dünyanın en iyi 3. projesi' seçildi.

Liselilerin 'Mikro Akışkan Çip'i Ödüle Doymuyor

İzmir'de kanserde erken teşhise yönelik 'mikro akışkan çip' geliştiren liseli Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, Avrupa birinciliğinin ardından ABD'de düzenlenen yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında da 'Dünyanın en iyi 3. projesi' seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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