Liselilerin kavgası kamerada...30 liseli iki kişiyi yere yatırıp dövdü, içlerinden biri elindeki köpeğin ipini çözüp diğerlerinin üzerine saldı

DENİZLİ - Denizli'de birbirine giren liseliler, birbirilerini yere yatırıp dövdü. Yumrukların ve tekmelerin havada uçtuğu kavgada bir liseli elindeki köpeği diğerlerinin üzerine saldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hasan Gönüllü Parkı'nda meydana geldi. Liseli oldukları tahmin edilen yaklaşık 30 liseli arasında kavga çıktı. Kavgada genci yere düşüren liseliler, düşenlere yumruk ve tekme atarak dövdü. Liseli kavgası, parkın yan tarafında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, elinde köpek bulunan bir gencin, kavga sırasında köpeğini diğerlerinin üzerine saldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören gençler koşarak parktan kaçtı.

Kaynak: İHA