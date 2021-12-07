Liselilerin 'hack' turnuvasında Türk öğrenciler birinciliği kimseye bırakmadı

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Nocera Umbra bölgesinde Omnicomprensivo D.Alighieri Enstitüsü'nde düzenlenen Social Hackatlon (Sosyal Hackatlon), Türk çocuklarının sessiz bir destanına sahne oldu.

'HACK'LEYEREK SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞTILAR

Bu yarışmada, ortaokul ve lise öğrencileri, bazı sorunları çözmek üzere bilgisayar ve sistemlere sızmayı ve en hızlı şekilde hedeflerini 'hack'leyerek sorunu çözmek için yarıştı. Bu organizasyona İtalya, Letonya, Yunanistan, Polonya, Romanya'nın yanı sıra Türkiye'yi temsilen de İstanbul'dan Teknoloji ve İnsan Koleji katıldı.

6 FARKLI TAKIMA DAĞILDILAR

Organizasyon temel mantığında İtalya'da Nocera Umbra kasabasında görev yapan farklı alanlardan ön plana çıkmış 6 sivil toplum kuruluşunun aralarında belirledikleri sorunlara yönelik çözüm üretmeleri ve sonra bu anlamda öğrencilerin bir sosyal medya kampanyası ve buradaki yapılan çalışmayı tanıtacak bir sosyal medya kamu spotları oluşturmaları da gerekiyordu. 3 gün boyunca süren bu uluslararası müsabakada, katılımcı ülkelerden öğrenciler 6 farklı takıma dağılarak en iyi süreç hazırlığını yapmaya çalıştı.

TÜRK ÖĞRENCİLER 1. VE 3. OLDU

3. günün sonunda Türkiye'yi temsil eden lise öğrencileri, Tan Çil ve Pamir Özgülşen'in takımı 1.lik kürsüsünü alırken, yine Türk ekip üyelerinden Nilsu Çöm ve Asude Kara'nın bulunduğu takım ise 3.cülük konumunu kazandı.

YOĞUN BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİLER

Tüm Türkiye'yi gururlandıran başarıyı elde eden çocukları geliştiren ekibin başında ise aynı okulun İngilizce öğretmenlerinden, daha önce de eğitim teknolojileri konusunda ilklere imza atmış Berkay Onur Sayar, İngilizce öğretmeni İpek Çolak ve Bilgisayar ve Teknoloji öğretmeni Hakan Kasal yer alıyor. Vizyoner öğretmenlerin önderliğinde ekip bu müsabaka için yoğun bir hazırlık süreci içerisindeydi.

Teknoloji, savunma, yaratıcılık, diplomasi gibi alanlarda gelişen öğrenen ve çalışan bir ekip olmaları ve genel takım sinerjilerinin yüksekliği, ülkemizi temsil eden bu çocukları mükemmel bir takım haline getirdi.

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