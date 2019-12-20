Liselilerin evcil hayvanlar için "akıllı kulübe" projesine birincilik

20.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:49

Edirne'de lise öğrencileri, evcil hayvanları uzaktan besleme imkanı sunacak "akıllı kulübe" projesi geliştirdi.

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri Doğa Kalkandelen ve Emir Irıcı, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen "Bir Fikrim Var" proje yarışmasına, "Güneş Enerjisiyle Çalışabilen İnternetten Kontrollü Akıllı Evcil Hayvan Kulübesi" projesiyle katıldı.

Yarışan 173 proje arasında Kalkandelen ve Irıcı'nın projesi birinciliği kazandı. Öğrencilere 5 bin lira proje geliştirme desteği verildi.

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doğa Kalkandelen, AA muhabirine, projeyi, evcil hayvanların bakımında zorlanan kişilere yardımcı olmak amacıyla tasarladıklarını belirtti.

Kulübenin internetten kontrol edilebildiğini aktaran Kalkandelen, geliştirdikleri arayüz üzerinden besleme yapabildiklerini, kulübedeki yem ve su durumlarını görüntüleyebildiklerini ifade etti.

Güneş enerjisiyle çalışıyor

Motorlar ve sensörler tarafından aktarılan bilgilere göre yemleme ve sulama yapıldığını belirten Kalkandelen, şöyle dedi:

"21. yüzyıl teknolojilerine uygun olarak güneş enerjisiyle çalışabiliyor. Temiz enerji kullanıyor ve nesnelerin internetiyle de çalışıyor. Günümüz teknolojisi neyi gerektiriyorsa onu bu projede barındırmaya çalıştık. Sistem, kulübede kalan yem ve su miktarlarını e-posta aracılığıyla kullanıcıya gönderiyor. Sokak hayvanlarının yararına da çalışabilecek bir proje yapmaya özen gösterdik. Bu proje ev ortamında kullanılabileceği gibi barınaklarda ve sokaklarda da kullanılabilir. Barınaklarda çok fazla hayvan olduğundan bakımı kolaylaştırmak için yemleme ve sulama, bu projeyle belirli saatlerde yapılabilir." diye konuştu.

Kalkandelen, şehir dışına çıkarken evcil hayvanı bırakacak yer bulmanın sahipleri için büyük bir sorun olduğunu, bunu da projeyle ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Emir Irıcı da uygulamanın manuel, otomatik ve obez modlarına sahip olduğunu belirtti.

Manuel modda kullanıcının internete erişebildiği zaman yemleme ve sulama yapabildiğini aktaran Irıcı, otomatik modun ise internet bağlantısının olmadığı yerlerde devreye girdiğini, telefonun kaybolması halinde bile görevini sürdürdüğünü belirtti.

Obez modunun hayvanların sağlığını korumak için geliştirildiğini ifade eden Irıcı, şunları kaydetti:

"Bu mod sayesinde uzmanlardan aldığımız verilerle hayvanlarımıza gerekli yemleme ve sulama işlemini yapıyoruz. Böylece hayvanlarımız daha sağlıklı ve daha iyi oluyor. Ülkemizde birçok kişi evcil hayvan sahiplenip sonra bakamadığı için sokağa bırakmak zorunda kalıyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Uygulamamız sayesinde kullanıcılar çok rahat bir şekilde evcil hayvanlarına bakabilecek."

Patent için başvurulacak

Okulun Bilgisayar Öğretmeni Eren Başkol da projenin ilk uygulamasını okulun bahçesinde besledikleri köpekler için yapmak istediklerini söyledi.

Projeyi geliştirmek için çalıştıklarını belirten Başkol, "Üzerine kamera modülleri gibi değişik modüller ekleyerek ülke genelinde yayılması için çalışmalara devam ediyoruz. Yapılan bu ürün gelişmeye çok açık bir ürün. Üzerinde daha fazla çalışarak bununla ilgili patent başvurularını da yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA