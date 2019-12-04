Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı

04.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:55

YEDİTEPE Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), bu sömestr tatilinde lise öğrencilerinin iki farklı dalda kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, lise öğrencilerine bir hafta boyunca üniversite hayatını deneyimleme olanağı sunulacağı açıkladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM), düzenlediği Programlamaya Giriş ile Sanat ve Tasarım Deneyimi eğitimleri, 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Programlamaya Giriş Eğitimine katılacak öğrenciler erken yaşta, profesyonellerin kullandığı seviyede programlamayla tanışacak. Sanat ve Tasarım Deneyimi dersleri ile de sanatla yakından tanışma fırsatı bulacak.

EĞLENCELİ PROGRAMLAMA İÇERİĞİ

En çok talep edilen eğitimlerin başında, Programlamaya Giriş Eğitimi'nin yer aldığı belirtildi. Lise öğrencilerine yönelik olarak eğlenceli bir içerikle hazırlanan eğitimde, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından hazırlandı. Eğitimlerde profesyonellerin ise iş yaşamında kullandığı programlama dili olan "Java" üzerinden verilecek olan dersler, eclipse geliştirme ortamında yapılacak. Lise öğrencilerinin erken yaşta doğru programlama öğrenmesini sağlayacak olan eğitimle, programlama öğreniminin en önemli çıkmazlarından biri olan yanlış öğrenmenin önüne geçilmesi sağlanacak.

DİJİTAL ÇAĞIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE

Nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, dijital ikizler ve 3D/4D baskı gibi içinde bulunduğumuz dijital çağın dönüştürücü teknolojileri ile Toplum 5.0 ve Endüstri 4.0 gibi yine çağımızın önemli kavramları da bu eğitim kapsamında öğrencilere tanıtılacak.

RENKLER, SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin içeriğini hazırladığı Sanat ve Tasarım Deneyimi eğitimi için de kapsamlı bir içerik hazırlandı. Liseliler, üniversitenin akademisyenlerinden Desen Atölyesi, Dokuma ve Dikiş Atölyesi, Baskı Teknikleri–Serigrafi (İpek Baskı), Temel Fotoğraf ve Animasyon dersleri alacak. Erken yaşta sanat ve tasarım alanında üretim yapabilme becerisi kazandıracak olan bu eğitim ile öğrenciler; yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, kendi kültürünü benimsemiş, sosyal olarak duyarlı, güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek uluslararası alanda yer alan, disiplinlerarası düşünebilen sanatçılar, tasarımcılar olma yolunda ilk adımlarını atacak.

İSTEYEN ÜNİVERSİTE YURTLARINDA KONAKLAYABİLECEK

Eğitimlere şehir dışından katılmak isteyen öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi yurtlarında konaklayabilecek. Öğrenciler, bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi'nde kampüs yaşamını deneyimleme olanağı da bulacak. Programlamaya Giriş Eğitimi kapsamında Astronomi Müzesi Turu da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin web sitesinden edinilebilecek.

Kaynak: DHA