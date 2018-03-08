Liselilere Üniversite Bölümleri Tanıtıldı

Kavak'ta, Liseden Üniversiteye Doğru Tercih Projesi kapsamında lise son sınıf öğrencilerine bazı bölümlerin tanıtımı yapıldı.

Genç Memur-Sen Samsun Şubesince yürütülen Liseden Üniversiteye Doğru Tercih Projesi kapsamında Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki ilahiyat, hukuk, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ebelik, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği programlarında öğrenim gören öğrenciler, lise öğrencilerine sınava hazırlık süreci, üniversite hayatı, bölümleri ve iş imkanları konularında bilgi verdi.

Genç Memur-Sen Samsun Şubesi eğitimden sorumlu üyesi Talip Ataş, yaptığı açıklamada, bu tür programlarla üniversiteye gidecek lise son sınıf öğrencilerinin doğru tercih yapmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Toplantıya, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Fahri Okur, Eğitim-Bir-Sen Kavak Şube Başkanı Zekeriya Ersoy da katıldı.