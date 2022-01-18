Liselilere emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı - Haberler
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Liselilere emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

Liselilere emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma simülasyon aracına binen öğrenci ve öğretmenlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde jandarma simülasyon aracına binen öğrenci ve öğretmenlere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Akköy Mahallesi'ndeki Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde simülasyon aracı kuruldu.

Araca binen öğrenci ve öğretmenler senaryo gereği olası bir trafik kazasında emniyet kemeri taktıkları ve takmadıkları durumda neler yaşayacaklarını uygulamalı olarak gördü.

İleri teknik ve güvenli sürüş eğitmeni olar jandarma personeli tarafından kemer takılmaması durumunda yaşananlar anlatılarak emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği simülasyon aracının ileriki günlerde kent genelindeki diğer okullarda da kurulacağı belirtildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Pamukkale, Jandarma, Denizli, Turizm, Güncel, Haber

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