Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi
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Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde, tekrar testlerinden oluşan, 750 soruluk 4'üncü soru destek paketinin yayımlandığı duyuruldu.

Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi
27.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:38

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde, tekrar testlerinden oluşan, 750 soruluk 4'üncü soru destek paketinin yayımlandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1'inci Soru Destek Paketi'nin 9 Nisan'da, 750 soruluk 2'nci Soru Destek Paketi'nin 27 Nisan'da, 750 soruluk 3'üncü Soru Destek Paketi'nin ise 8 Mayıs'ta yayımlandığı hatırlatıldı. 750 soruluk 4'üncü destek paketinin de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi 'http://odsgm.meb.gov.tr'den bugün erişime açıldığı belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ziya Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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