Liselilerden Kuşlara Sıcak Yuva

Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, ahşaptan yaptıkları 40 kuş yuvasını ağaçlara astı.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen programda karnelerini alan öğrenciler, törenin ardından hazırladıkları ahşap kuş yuvalarını ağaçlara monte etti.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Danışmaz, öğrencilerin çok anlamlı bir davranış sergilediğini ifade ederek, "2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. dönem karne töreni için farklı bir uygulama yapmak istedik. Değerler eğitimi kapsamında merhamet ve sevgi duygusunu öğrencilerimize aşılamak adına Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde karneleri verirken karne hediyesi olarak kuş yuvaları yaptırdık." dedi.

Öğrencilere bir şeyler katmak için bütün idarecilerin çalıştığını aktaran Danışmaz, yuvaları Kazak Gölü'ndeki ağaçlara da asarak kuşların burada yuvalanarak, soğuktan korunmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA