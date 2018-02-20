Liselilerden Komando Yemini

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek vermek için Kilis 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, ay yıldız şekli oluşturarak komando yemini etti. 15 Temmuz Lisesi Müdürü Salihiddin Ataköşker ile okul öğretmenleri tarafından organize edilen etkinlikte, lise öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek vermek için Türk bayrağı kareografisi oluşturarak, komando yemini etti. Afrin şehitlerinin isimlerinin okunduğu etkinlikte, öğrencilerin ay yıldızlı Türk bayrağı ile Afrin yazısını oluşturmaları dikkat çekti. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

(İHA)