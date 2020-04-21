Liselilerden, engellilerin yaya geçidini güvenli kullanımını amaçlayan proje Ordu'da lise öğrencileri, engellilerin sinyalizasyon sistemi bulunan yaya geçitlerinden yapay zeka yardımıyla güvenli geçişlerini amaçlayan proje geliştirdi.

Ordu'da lise öğrencileri, engellilerin sinyalizasyon sistemi bulunan yaya geçitlerinden yapay zeka yardımıyla güvenli geçişlerini amaçlayan proje geliştirdi.

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 10. sınıf öğrencileri Kadir Erdem Şensoy ve Poyraz Baydemir, coğrafya öğretmeni Adem Çelik danışmanlığında 7 aylık çalışma sonucu "Yapay Zeka ile Engellilere Yeşil Işık" isimli proje geliştirdi.

Yaya geçidine gelen fiziksel veya görme engelliyi belirleyip trafik ışığının yeşile dönmesi şeklinde çalışan proje, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca 9 Mart'ta düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi'nde de yer aldı.

Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle engellilerin trafikte güvenli geçişlerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sistemin sinyalizasyon ışıklarının üzerine konulan akıllı kamerayla görme ve bedensel engelli yayaların tanımlanması ve ışığın yaya öncelikli hale gelmesiyle çalıştığını anlatan Şensoy, "Öncelikle uzun süre veri topladık. Daha sonra yapay zekaya bu veriler etiketlenerek öğretilmeye başlandı. 50 bin adımdan oluşan eğitimin sonunda testlerimiz başarıya ulaştı." dedi.

Baydemir de engellilerin güvenliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Engellilerin yolun karşısına geçmek isterken karşılaştıkları sorunları çözmek istediklerini dile getiren Baydemir, proje sayesinde engellilerin güvenli şekilde hareket edebileceğini söyledi.

Öğretmen Adem Çelik ise yapay zeka modelini kullanarak engellilere pozitif ayrımcılık yapmak istediklerini anlattı.

Dünyada yapay zeka modelinin çok hızlı şekilde kullanım alanı bulmaya başladığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyada benzer uygulamalar yayalar için var ancak engelliler için bir örneğin bulunduğunu görmedim. Geliştirdiğimiz sistemde, yaya geçitlerinin bulunduğu noktada kameralar yardımıyla alınan görüntüler, eğittiğimiz yapay zeka modeline gönderiliyor. Analiz edilen ve sınıflandırılan bu görüntüler, daha önceden öğretilen görüntülerle karşılaştırılarak, o an tespit edilen kişinin görme veya bedensel engelli olup olmadığı belirleniyor. Sonra da yeşil ışık yanıyor."

Kaynak: AA