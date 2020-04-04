Liselilerden "Çayır Çimen geze geze" türküsüyle evde kal çağrısı Liselilerden "Çayır Çimen geze geze" türküsüyle evde kal çağrısı Milli Eğitim Bakanı Selçuk da klibi paylaşıp evde kal çağrısı yaptı Çekmeköy'de bulunan Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır Çimen geze geze" türküsünü kendilerince uyarlayıp evde kal çağrışında bulundu.

Liselilerden "Çayır Çimen geze geze" türküsüyle evde kal çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da klibi paylaşıp evde kal çağrısı yaptı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bulunan Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır Çimen geze geze" türküsünü kendilerince uyarlayıp evde kal çağrışında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu klibi sosyal medya hesabından paylaşarak evde kalın mesajı verdi.

Çekmeköy Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri evde kal çağrısını kliple yaptı. Çayır çimen geze geze türküsünü evde kal mesajıyla uyarlayan öğrenciler klip çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Sevgili gençler, #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesinden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım." Sözleriyle paylaştı.

Lise öğrencilerinin seslendirdikleri türküde "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz." sözleri bulunuyor.

Kaynak: İHA