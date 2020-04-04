Liselilerden "Çayır Çimen geze geze" türküsüyle 'Evde Kal' çağrısı Çekmeköy'de Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır Çimen geze geze" türküsünü uyarlayıp 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Çekmeköy'de Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır Çimen geze geze" türküsünü uyarlayıp 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekmeköy Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır çimen geze geze" türküsünü 'Evde Kal' çağrısına uyarlayarak klip çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da klibi, "Sevgili gençler, #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesinden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğrenciler türküyü, "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz" sözleriyle seslendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA