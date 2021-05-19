Son dakika haberi... LİSELİLERDEN 'BAHÇE DUVARINI AŞTIM' TÜRKÜSÜ

Son dakika haberler... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Maltepe'de liseli gençler ve öğretmenleri, Neşet Ertaş'ın 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Maltepe'de liseli gençler ve öğretmenleri, Neşet Ertaş'ın 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü seslendirdi.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Gençlerle Söylüyoruz' isimli bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Maltepe Halit Armay Anadolu lisesi ve Atilla Uras Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Neşet Ertaş'ın 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 14 kişilik grup, seslendirdikleri türküyü, klip yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, projeye katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, tüm öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı