Liseliler teknolojiden uzak doğada kamp kurdu

10.10.2019 11:26

Rize'de Çayeli Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ÇAYDOSK) tarafından hayata geçirilen "Mavi Yeşil" projesi kapsamında lise öğrencileri Kuspa tepesinde çadır kurarak kamp yaptı.

ÇAYDOSK ile Çayeli Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Mavi Yeşil" projesi kapsamında Çayeli ilçesinde yaşayan gençler, sosyal hayata entegreleri ve kişisel becerilerinin artırılması amacıyla doğada kamp yapıyor.

Çayeli Anadolu Lisesi öğrencileri, faaliyet kapsamında ilçeye bağlı Kuspa tepesinde çadır kurarak yemek pişirdi. Daha sonra öğrencilere, doğada arama kurtarma, dağcılık ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇAYDOSK kulübüyle güzel bir proje başlattıklarını söyledi.

Çayeli'nde güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Bu projedeki amacımız, öğrencileri madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak istedik. Öğrenciler bu proje sayesinde bir araya geldiler. Evden uzak doğayla iç içe oluyorlar. Kendi yemeklerini kendileri yapıyor. Buradaki amacımız öğrencilere farklı bir duyarlık kazandırmak ve doğayla bütünleşmelerini sağlamak." dedi.

ÇAYDOSK Başkanı Adem Köse ise proje ile öğrencilere farklı bir duyarlılık kazandırmak istediklerini belirterek, "Amacımız öğrencilerin tamamen doğada doğal bir şekilde yaşasınlar. Yemeklerini kendileri yapsınlar ve aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını kendileri gidersinler. Doğayla bütünleşsin istiyoruz. Gençlerimizin öz güvenlerini ve bireysel becerilerini artırmamız lazım. Gençlere böyle bir imkan tanıdık. Sosyal medya ve cep telefonundan uzak ve doğal bir ortam oluşturuyoruz. Gençlerimiz, doğadan kopmasınlar ve doğayla bütünleşsinler istiyoruz." diye konuştu.

"20 öğrenci ile başladık"

Proje koordinatörü ve kulüp sporcusu Osman Aslan da projeyi Çayeli Kaymakamlığı ile birlikte yaptıklarını söyledi.

Doğada daha önce öğrencilere eğitimler verdiklerini anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Bu projeyi ilk defa uyguluyoruz. İlk olarak Çayeli Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci ile başladık. Kamptan bir gün önce öğrencilere çadır ve diğer eğitimleri verdik öğrenciler doğaya çıktıklarında acemilik çekmesinler diye. Kampta aynı zamanda her şey doğal, gazlı içecek dahi yok. Öğrencilerin kendi başlarına neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Kampta nasıl yaşanabilir ve doğadaki gereken kuralları burada öğretmek istiyoruz. Gençlerimizi beton yığınından uzaklaştırıp toprakla bütünleşmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Çayeli Anadolu Lisesi Müdürü Ali Delibaş ise bu tür projelerin devam etmesini istediklerini belirterek, "Buradaki amacımız öğrencileri telefon ve her türlü bağımlılıktan uzak tutup doğa sevincini onlara aşılamak ve onları doğayla bütünleştirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA