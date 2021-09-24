Öğrenciler okulda aşı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler okulda aşı oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Öğrenciler okulda aşı oldu Samsun'un Bafra ilçesinde liseli öğrenciler 'Aşıyla daha güvendeyiz, BAL'da kesintisiz eğitime karşı aşı' sloganıyla okulun spor salonunda aşı oldu.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Öğrenciler okulda aşı oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde liseli öğrenciler 'Aşıyla daha güvendeyiz, BAL'da kesintisiz eğitime karşı aşı' sloganıyla okulun spor salonunda aşı oldu.

Bafra Anadolu Lisesi'nde öğrencilere mobil ekipler tarafından toplu aşılama çalışması yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri okulun spor salonuna kurduğu aşı standında aşı olmak isteyen öğrencileri, velilerinden onay alarak aşıladı. Aşılama çalışması yoğun ilgi görürken çok sayıda öğrenci aşılandı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin talebi üzerine okulumuzun spor salonunda aşı kampanyası olarak burada toplandık. Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak doktorlarımız ve sağlık ekiplerimizle beraber öğrencilerimizi aşı yapmaya geldik. Kendilerinin başvuruları ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Veli izni mutlaka gerekiyor. E- Devlet ve E-Nabız üzerinden veli izni olmadan aşı yapamıyoruz. Velilerin çocuklarım üzerinden mutlaka aşı onayı vermesi gerekiyor. O onayları aldıktan sonra aşı işlemlerini yapabiliyoruz. Okul yönetimine, milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, "Şu anda pandemiden dolayı ülkemizde çocuklarımızın velilerimizin aşılanması için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte okullarımızda velilerimizin izni doğrultusunda öğrencilerimizi aşılamak için buradayız. Tüm okullarımızda bu faaliyeti yaygınlaştırarak bir an önce bu pandeminin sona ermesi mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Okulda aşı vurulan öğrenci velisi Onur Efe, "Herkesin aşısını vurulmasını isterim. Çünkü biliyorsunuz salgın her geçen gün artıyor. Okulların kapanmasını istemiyorsak mecbur aşımızı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"300 öğrencimiz aşı olmak için listemize yazıldı"

Okulun İngilizce öğretmeni Naim Okay, "Okulumuzda aşı oranını yükseltmek amacıyla bir anket yaptık. Öğrencilerin randevu koşunda ve derslerinde geri kalacaklarından dolayı sıkıntılar yaşadığını öğrendik. Aynı zamanda aşı konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini anladık. Bu konuda öğrencileri bilgilendirdik. Sonrasında ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçip İlçe Milli Eğitimden de onayımızı aldıktan sonra okulumuzda aşı günü olarak cuma gününü seçtik. Aşı sonrası ufak bir ağrı yaşarlarsa cumartesi-pazar dinlensinler diye. Bugün yaklaşık 300 öğrencimiz aşı olmak için listemize yazıldı. BU sayıyla beraber okulumuzda aşı olan öğrenci sayısı yüzde 95 konumuna gelmiş oluyor. Diğer öğrencilerimiz de kimisi ailesiyle düşünceleri var. Yakın zamanda o yüzde 5'lik kısmı tamamlayıp okulumuzu yüzde yüz aşılı hale getirmek istiyoruz. Aşıyla daha güvendeyiz, BAL'da kesintisiz eğitime karşı aşı diye bir sloganla aşımızı başlatmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Aşı vurulan öğrenciler de aşı oldukları için memnun olduklarını söyleyerek, "Okulların kapanmaması için herkes aşı olsun bitsin bu konu" şeklinde konuştular.

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu

Öğrenciler okulda aşı oldu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğrenciler okulda aşı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:10:15. #1.17#