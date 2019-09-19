Liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor

19.09.2019 16:14

SİVAS'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yaparak ders başı yapıyor.

Zara Anadolu Lisesi öğrencileri, sabahları okul bahçesinde farklı bir uygulama ile derse başlıyor. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler ilk olarak bahçede toplanıyor. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler ile birlikte ders öncesi müzik eşliğinde egzersiz yapıyor. Hazırlıklar dahil yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapan öğrenciler, neşeli geçen spor hareketlerinin ardından sınıflarına giriyor. Sabah sporundan dolayı mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, haftanın birkaç günü gerçekleştirilen bu etkinliğin her gün yapılmasını istiyor.

Okul Müdürü Yusuf Arslan, "Dersler başlamadan önce sabah mahmurluğunu kırmak için, öğrencilerin daha motivasyonlu derslere girmesi için müzikle egzersiz yapıyoruz. Ayrıca güne neşeli ve zinde başlamalarını arzuladığımız öğrencilerimizin okullarını benimsemelerini amaçlıyoruz. Güne pozitif başlamalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA