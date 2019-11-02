Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi

02.11.2019 14:35

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. 'Paylaştıkça dünya güzelleşecek' sloganı ile Büyükorhan Kınık Ortaokulu öğrencilerine yönelik yardım kampanyası ve Mesleki Tanıtım Günü yapıldı.



"Ben okuduysam kardeşim de okusun" diyen Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyükorhan Kınık Ortaokulu öğrencileri için kırtasiye malzemeleri, kılık-kıyafet ve oyuncak malzemesi toplayarak teslim etti. Mesleki Tanıtım Gününe dağ yöresinde yetişmiş avukat, girişimci, mühendis ve okul müdürü olmuş kişiler katılarak, mesleklerini ve hayat tecrübelerini köy okulundaki minik öğrenciler ile paylaştılar. Başarı hikayelerini 8. sınıf öğrencileri ile paylaşarak gelecek konusunda onları motive etti. Mesleki Tanıtım Gününe Dağder üyelerinden İnşaat Mühendisi Ali Altınoğlu, Avukat Hilal Yağız, Elektronik Haberleşme Mühendisi Aydın Özdemir, satın alma yetkilisi Celal Atış ve eğitimci Ömer Yılmaz katıldı.



Dağder Başkan Vekili Ali Altınoğlu, "Dağder, yöremize yönelik sosyal ve kültürel bir çok çalışma yapmaktadır. Önemsediğimiz çalışmaların başında ise eğitim ile ilgili yaptığımız çalışmalar gelmektedir. Bu sene 303 üniversite öğrencimize burs vermekteyiz. Geleceğimiz olan öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelerek meslek tanıtımı çalışmasına destek verdik. Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığı bizi heyecanlandırdı. Bu çalışmamızda iş birliği yaptığımız Yıldırım MTAL' ne teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, "Öncelikle kardeş okul projemizi başarıyla yöneten öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Kardeşleri için yaklaşık bir ay boyunca yardım topladılar. Bu bölgeden yetişmiş meslek mensupları ile Kınık Ortaokulu öğrencilerimizi biraraya getirdik. Dağ yöresindeki öğrencilerimiz arasından geleceğin doktor, mühendis, avukat ve öğretmenler çıkmasına vesile olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA