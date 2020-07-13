Liseliler için 'Online Yaz Akademisi' başlıyor İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 20 – 24 tarihleri arasında 'Online Lise Yaz Akademisi' düzenliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 20 – 24 tarihleri arasında 'Online Lise Yaz Akademisi' düzenliyor. Akademinin amacı, öğrencilerin hayallerine ve kişiliklerine uygun meslek seçimi yaptırmak için öncesinde bir üniversite deneyimi yaşatmak.

"AKADEMİK KADRO, LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞUYOR"

11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencilerinin kariyer haritasını belirlemeden önce online platformda eğitim almak istedikleri bölümün dersine katılabileceklerini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 20 – 24 Temmuz tarihleri arasında birbirinden eğlenceli ve nitelikli dersler ile donanımlı akademik kadromuzu, hedef belirleme sürecinde olan lise öğrencileri ile buluşturuyoruz" dedi.

"TÜM ADAYLARI BEKLİYORUZ"

13 – 17 Temmuz'da online başvuru ile öğrencilerin derslerini seçip, kayıt işlemlerini tamamlayabileceğini ifade eden Gayretli, "Belirlenen tarihler arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi üzerinden diledikleri kadar derse kayıt yapabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek 'Online Lise Yaz Akademisi' deneyimini yaşamak için tüm üniversite adaylarını bekliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin online olarak katılabilecekleri dersler ise şu şekilde sıralandı:

Geleceğin Lideri

Behind the Scenes: The Making of Politics

Coaching Excellence: LeadershipHayatı İnşa Etmek: Kariyer Başarısının SırlarıSosyal Medyanın Karanlık YönüSanat ve Edebiyat Niçin Vardır? Edebiyatta Güncel Örnekleri ile Metinler Arası İlişki KuramıBiyosensörlerYapay ZekaDijital GastronomiAl and Covid-19Future Technologies

Sosyal Medya Okuryazarlığı

- İstanbul

Kaynak: DHA