Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde, yaptığı konuşmada, "Milletime sesleniyorum, hiç endişe etmesinler. Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek." diye konuştu.

"Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur"

Türkiye'de 3.5 milyon Suriyelinin misafir edildiğini belirten Erdoğan, "Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da kalkıp şimdi bunu söylüyorsun. Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur. Bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğine güvenle baktığının altını çizen Erdoğan, "Dün Balkan Savaşlarında, Çanakkale'de, Kafkasya Harekatında, Kut'ül Amare'de ortaya çıkan ruh bize Kurtuluş Savaşımızı kazanma imkanı vermişti." şeklinde konuştu.

Pazar günü Çanakkale'de olacaklarını kaydeden Erdoğan, "Çanakkale'de sadece zafer türküleri söyleyemeyeceğiz. Aynı zamanda 18 Mart Köprüsü'nün de fore kazıklarının temel atma töreni yapacağız. Bugün de 15 Temmuz'la ve sınır ötesi harekatlarımızla büyüyen, olgunlaşan bir nesle teslim edeceğimiz 2053 vizyonumuzun, 2071 vizyonumuzun başarıya ulaşacağının gönül huzuru içindeyiz." dedi.

"Bizi parçalayamayacaklar"

Ekonomiden demokrasiye kadar her alanda adeta yerle yeksan olmuş halde teslim aldıkları Türkiye'yi 2023 hedeflerinin eşiğine kadar getirdiklerini kaydeden Erdoğan, 2023 hedeflerine de ulaşacaklarını ve Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem açacaklarını vurguladı.

Gençlere inandığını ve güvendiğini belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Sizlerden tek isteğim şu; Biz tek milletimiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arapıyla, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla, 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı, yaratandan ötürü sevdik. Makam mevki için değil. Bizde bölücülük olamaz. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. Bildiğiniz gibi 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Biz 780 bin kilometrekareye, 18 milyon kilometrekareden geldik. Bir zamanlar, bizim bütün topraklarımız, Osmanlı 18 milyon kilometrekareydi. Kaybettik, kaybettik, kaybettik."

"Bu çatı altında birleşeceğiz"

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz." dizelerini okudu.

"Biz böyle bir millettik." diyen Erdoğan, gençlere, "Sizlerden beklentimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet." diye seslendi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka bizim devletimiz yok. Bu çatı altında birleşeceğiz. Birileri hesaplar yaptı ya... Güneydoğu'da falan, oralarda kendilerine göre devlet kuracakmış. Birisi de çıktı 'paralel devlet' diye başladı, ondan sonra da gitti 1999'da Pensilvanya'ya. Niye kaçtın gittin? Kursaydın ya devleti. Şimdi arkasını bir yerlere dayamış, oralardan kendine göre aldığı güçle orada kaşane, Avrupa'nın değişik yerlerine yerleşmişler oradan Türkiye'ye dünyanın değişik yerlerine mesaj veriyor. "

PKK, PYD ve YPG'nin, Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de, Tendürek'de inlerine girildiğini ifade eden Erdoğan, bugün Hakkari'de 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Erdoğan, "Sadece Afrin'de değiliz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde, buralarda da mücadelemiz devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da karar alıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Dürüst olun dürüst." dedi.

Birilerinin gençleri sürekli tenkit, tezyif eden, küçümseyen, iğneleyen tavrını doğru bulmadığını dile getiren Erdoğan, pırlanta gibi bir gençliğin olduğunu kaydetti.

Gençlere çok güvendiğini ifade eden Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı'nın, "Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini hatırlattı.

Erdoğan, ecdadın izinden giden gençlerin her birini birer "Fatih" adayı olarak gördüğünü, bunun için gençlerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21 yaşında dünyanın en gelişmiş toplumunu tasarlayabilen, en usta kılıç erbabının karşısına çıkabilen, altı dil konuşabilen, dünya siyasetine yön verebilen birikime sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, gençlerden de bu gayretin beklendiğini söyledi.

Erdoğan, "Millet olarak destan yazıyor ama bunu edebi değere dönüştürmekte aynı başarıyı sağlayamıyoruz. Gençlerimizden Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Marşı şiirleri, Arif Nihat Asya'nın Bayrak, Fetih ve Dua şiirleri kıvamında nesillere salih şiirler bekliyoruz. Aynı şekilde bu destanlarımızı gönüllere nakşedecek romanlar, hikayeler, senaryolar bekliyoruz." diye konuştu.

Ödüle layık görülenlere ve "Liseliler Destanı Yazıyor" yarışmasına katılanları tebrik eden Erdoğan, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenden notlar

Yarışmada şiir, deneme ve hikaye dallarında dereceye giren öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem ile eski Kültür Bakanı Atilla Koç tarafından ödülleri takdim edildi.

Reyhan Can, İbrahim Ethem Alper, İkbal Nur Taşdelen, İnanç Kırmaz, Remle Açıkgöz, Gökçe Güler, Gizem Gülbüz, Beyza Nur Demirtaş ve Elif Buse Mermi ödül almaya hak kazandı.

Daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, bu sırada hikaye dalında ikinci olan Aydın Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Güler ile sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra "Benim kızım şu anda okul birincisi ve üniversiteye hazırlanıyor. İnşallah üniversitede de ideallerine ulaşacak. Rabbim yar, yardımcısı olsun." dedi.

(Bitti)