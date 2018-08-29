Liseli Yiğit'in Organları 4 Kişiye Umut Oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi 16 yaşındaki Özgür Yiğit Ulaş'ın bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren lise öğrencisi Özgür Ulaş Yiğit, 19 Ağustos'ta OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Hastanenin Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Birgül Tan'ın görüştüğü ailesi, gencin organlarını bağışlama kararı aldı.

Alınan kararın ardından dün İstanbul'dan gelen ekipler gece geç saatlerde kalp çıkarım işlemine başladı. Yapılan operasyonla Yiğit'ten alınan kalp ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. Karaciğer Erzurum'a, böbreklerden 1'i Trabzon'a gönderilirken diğer böbreği de Samsun'da böbrek bekleyen bir hastaya nakledildi.

Acılı aileye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, "Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Acılı ailemizin verdiği kararla 4 ayrı şehirde 4 hastaya organ nakli yapılacak. Bu kararla 4 hastaya yeni bir hayat şansı tanımış oldular. Aileye Allah'tan sabır, ölen genç kardeşimize rahmet diliyoruz" dedi.

16 yaşındaki Yiğit'in annesinin de 4 ay önce vefat ettiği öğrenildi. - SAMSUN