Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp

İZMİR'den akraba ziyareti için geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ümüd Can Özden (16), aranıyor.

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe'ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden'in bulunması için çalışma başlattı.

