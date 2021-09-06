Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp
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Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp

Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

İZMİR'den akraba ziyareti için geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ümüd Can Özden (16), aranıyor.

İZMİR'den akraba ziyareti için geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ümüd Can Özden (16), aranıyor.

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe'ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden'in bulunması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp - Haberler
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