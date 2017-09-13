Liseli Üç Türk Genci Dünya Literatürüne Girdi

Gençlerin çalışmaları teknolojinin ilerlemesi için dünyanın en büyük profesyonel organizasyonu olan IEEE index'inde bilimsel makale olarak yayınlandı.

İMPLANTLARDAKİ BOZULMALAR DÜŞÜK MALİYETLE ANALİZ EDİLEBİLECEK

Öğrencilerin proje danışmanlığını yapan Kimya Öğretmeni Talha Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, fizik dalında TÜBİTAK birincisi olan Robert College'den Baran Abalı'nın, "Medikal İmplantlardaki Kusurların Holografik İnterferometri Yöntemiyle Gözlemlenmesi ve Sonuçların Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması" adlı çalışması bilimsel makale olarak IEEE index'inde yayınlandı. Bu çalışmada amaç, medikal implantların, hastanın vücuduna yerleştirilmesi sonrasında implantlarda karşılaşılan sorunların kaynağının holografi yardımıyla görsel olarak tespit edilmesi. Yapılan çalışmayla implantlardaki bozulmaların çok hızlı ve düşük maliyetle analiz edilebileceği gösterilmiş oldu.

KOD PARÇACIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLADI

Koç Lisesi'nden Nil Selen Aydın'ın "Holografik İnterferometri Yardımıyla Yazılım ve Algoritma Analizi" isimli çalışması bilimsel makale olarak IEEE index'inde yayınlandı. Bu çalışmadaki temel amaç, bir elektronik devrenin çalışması için yüklenen yazılımın holografik yöntemle test edilmesiydi. Bu sayede, devre elemanlarının verimli çalışmasını sağlayacak kod parçacıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmuş oldu.

TARIM ROBOTU DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Taiwan International Science Fair'de dünya ikinciliği, TÜBİTAK İstanbul Bölge ikinciliği olan Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Güler'in, Worcester Polytechnic Üniversitesi'nde yaptığı Tohumbot adını verdiği tarım robotu çalışması Cornell Üniversitesi index'inde yayınlandı. Tohum robotu sayesinde, özellikle küçük ve orta ölçekteki (bir-iki dönümlük) arazilerdeki tarım faaliyetlerinin yarı-otonom ucuz-maliyetli mobil robot kullanılarak, daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılması sağlanacak.

TİFLİS'TE BÜYÜK ONUR

Öğrenciler ayrıca, 5-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu yıl ikincisi yapılan ve sadece üniversiteli akademisyenlerin katıldığı International Science Symposium'a davet edilerek büyük onur kazandılar. Öğrencilere çok sayıda bilimsel yarışma, sempozyum ve panelden davet yağıyor.

Talha Kılıç, öğrencilerin şimdiki hedefinin dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görerek, insanlığa yararlı çalışmalar yapmak olduğunu sözlerine ekledi.