Liseli Tolga kayıp
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Liseli Tolga kayıp

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

27.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:35
Liseli Tolga kayıp

'in ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç her yerde aranıyor.


Edinilen bilgilere göre, İlkkurşun Mesleki ve Teknik 10. sınıf öğrencisi Tolga Uzbay (16), 26 Aralık Perşembe günü öğlen saatlerinde okuldan çıktı. Çocukları eve dönmeyen aile, durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı. Fizik dersinden zayıf not alan 16 yaşındaki gencin son günlerde üzgün olduğu ifade edilirken, Uzbay'ı görenlerin polise veya ailesine vermesi istendi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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