Liseli Songül'den haber alınamıyor
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Liseli Songül'den haber alınamıyor

Liseli Songül'den haber alınamıyor
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'da, mart ayında ortadan kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Songül Yoluk (16), yine kayboldu.

MANİSA'da, mart ayında ortadan kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Songül Yoluk (16), yine kayboldu. 18 Ağustos'tan bu yana kayıp olan genç kızın İzmir'in Basmane semtindeki bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, ailesi çocuklarının bulunmasını istedi.

Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Songül Yoluk, 30 Mart'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra İzmir'de bulunarak ailesine teslim edildi. Psikolojik destek aldığı belirtilen Songül Yoluk, bir kez daha ortadan kayboldu. 18 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Songül Yoluk'un ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak İzmir'in Basmane semtindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen Songül Yoluk'un hayatından endişelenen ailesi bulunması için yardım istedi.

Songül Yoluk'un babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk (50), "Buradan kızıma sesleniyorum. Lütfen, ne olur, Allah rızası için evine gel. Her şeyimizi bıraktık, gece- gündüz İzmir'de seni arıyoruz. Senin hayatından endişe ediyorum. Duyuyorsan lütfen evine gel. Kendine de bize de bu acıyı yaşatma" dedi.

Liseli Songül'den haber alınamıyor
Liseli Songül'den haber alınamıyor
Liseli Songül'den haber alınamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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