LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da evden çıkıp okula giderken ortadan kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Songül Yoluk'tan, geçen hafta salı gününden bu yana haber alınamıyor.

MANİSA'da evden çıkıp okula giderken ortadan kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Songül Yoluk'tan, geçen hafta salı gününden bu yana haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunan aile, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Baba Tacettin Yoluk (50), Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de, bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön diyerek, kızına da çağrıda bulundu.

Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Songül Yoluk, 30 Mart 2021 Salı günü okula gitmek için evden çıktı. Saat 13.00 sıralarında evden çıkan Yoluk, akşam eve dönmedi. Yanında telefonu olmayan Yoluk'a ulaşamayan aile endişelenerek, Manisa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gitti. Aile kayıp başvurusunda bulunurken, her yerde aranan Songül Yoluk'tan 9 gündür haber alınamıyor.

5 çocuk babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk, kızı Songül Yoluk'un hayatından endişe ettiklerini söyledi. Songül'e eve dönmesi çağrısında bulunan baba Yoluk, Geçtiğimiz hafta salı günü Songül evden dışarı çıkıyor. Gittiği günden bu yana da kendisinden haber alamıyoruz. Songül'ün hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kızım neredeysen emniyet güçlerini arayarak yerini bildir, bizi ara. Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de, bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön. Tek başına olmadığından kesinle eminim. Sen bunu yapacak kapasitede bir çocuk değilsin. Ben çocuklarımın huyunu çok iyi bilen bir insanım. Sen evi terk edip gidecek bir insan değilsin diye konuştu.

LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Semiramis Pekkan
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:54:08. #1.15#
title