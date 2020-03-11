Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu VAN'ın Gürpınar ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Oruç'un asker kıyafeti giyme hayalini Kaymakam Fatih Sayar gerçekleştirdi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Oruç'un asker kıyafeti giyme hayalini Kaymakam Fatih Sayar gerçekleştirdi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar okul ziyaretleri kapsamında Van Et Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sayar, talep ve sorunlarını da dinledi. Sohbet sırasında 11-B sınıfı öğrencisi Şeyma Oruç, Kaymakam Sayar'a asker kıyafeti giyme hayalini anlattı. Kaymakam Sayar, kadın komutanlarla okulu bir kez daha ziyaret ederek Şeyma'nın hayalini gerçekleştirdi. Kaymakam Sayar, Şeyma için getirdiği asker kıyafetini hediye etti. Bu sürpriz karşısında çok mutlu olan Oruç, Kaymakam Sayar'a ve kadın komutanlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA