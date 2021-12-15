Liseli şampiyonlar, Denizli'yi grup maçlarında temsil edecek

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de faaliyet gösteren 17 lisenin katıldığı Denizli Liseler Arası Futbol İl Birinciliğini turnuvasının finalinde Necla Ergür Mesleki ve Tetkik Anadolu Lisesi'ni 3-1 mağlup eden Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Denizli'de 17 lise takımının katılımıyla 9 Kasım 2021 tarihinde başlayan ve birbirinden çekişmeli maçların oynandığı Liseler Arası Denizli İl Şampiyonluğu turnuvası, final maçıyla sona erdi. Final maçında Necla Ergür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ömer Faruk, Talha ve Yiğit'in attığı gollerle 3-1 yenen Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi, zorlu maçların ardından gelen şampiyonlukla büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla Aydın'da yapılacak grup maçlarında Denizli'yi temsil edecek olan YSG Anadolu Lisesi'nde hedef, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ederek kupa ile dönmek olarak belirlendi.

Şampiyonluğu değerlendiren Beden Eğitimi Öğretmeni Fikret Feridun Argüz, şampiyonana iyi bir hazırlık süreci sonrası çıktıklarını belirterek; "Futbolcularım çok iyi mücadele ederek bileklerinin hakkı ile şampiyon oldular. İnşallah bu başarıyı Aydın'da yapılacak grup maçlarında da göstererek başarımızı perçinlemek istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. Bu arada şampiyonaya katılan tüm takımlara da başarılar diliyorum. Herkes büyük çaba gösterdi. Sonuç olarak biz şampiyon olduk. Bir birinden güzel maçlar izledik. Centilmence maçlar geçti. Katkı veren katılan tüm hocalarımıza öğrencilerime teşekkür ediyor başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet