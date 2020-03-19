Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor
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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi

Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor

Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor Doğunun dezenfekte ihtiyacını bu lise karşılıyor Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine de taleplere yetişemiyorlar Erzurum'da Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü Öğrencileri...

19.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:23
Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor

Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor

Doğunun dezenfekte ihtiyacını bu lise karşılıyor

Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine de taleplere yetişemiyorlar

ERZURUM - Erzurum'da Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü Öğrencileri günlük üretilen dezenfektan sıvısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde ki 12 ilin ihtiyacını karşılıyor. Günlük 20 ton üretim yapan öğretmen ve öğrenciler taleplere yetişmekte güçlük çekiyorlar.

Korona virüsü salgını sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dezenfektan üretimiyle görevlendirilen meslek liselerinden biri olan Erzurum Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde dezenfektan üretim çalışmaları hızla devam ediyor. Kimya Teknoloji Bölüm Şefi, teknisyenler, öğrenciler ve okul personelinin vardiyalı şekilde günde yaklaşık 14 saat çalışmasıyla 20 tonluk dezenfektan üretiliyor. Üretilen dezenfektanlar Bölge illerindeki okullar başta olmak üzere kamu kuruluşlarının taleplerini karşılıyor. Son olarak dezenfektanlar bidonlara doldurularak araçlarla il ve ilçelere sevk ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, meslek lisesinin ürettiği dezenfektan sıvılarıyla bölgenin ihtiyacını karşıladıklarını kaydederek, " Erzurum'da ki meslek lisemizde dezenfekten üretiyoruz. Ben lisemizin böyle bir üretim yaptığını duyunca çok mutlu oldum. Günde 20 ton üretim kapasitemiz var. Günlük 3 vardiya yaparak öğretmenlerimiz öğrencilerimizle üretim yapıyorlar. Sadece Erzurum değil, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Van gibi bütün bölgenin taleplerini biz karşılıyoruz. Bizim şehrimizin de genelinde dezenfekten malzemeleri burada üretiliyor. Burada üretilen dezenfektanlarla camilerimizi, tuvaletleri, toplu taşıma araçlarını, dolmuşları, taksileri, AVM'leri, kurumları ve vatandaşların yoğun bir şekilde bulunduğu yerleri dezenfekte ettik" dedi.

Öğrencilerinin daha önceden bu konularda tecrübeli olduklarını ifade eden Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Osman Aksakal, " Dezenfektan üretimi sürecimiz iki hafta önce başladı. Bakanlığımız dezenfektan üretebilecek okulların tespitini yaptı ve tespit edilen okulların içerisinde bizim okulumuzda var. Bu tesisimizde bugüne kadar deterjan, sabun ve köpük gibi temizlik ürünlerinin üretimini öğrencilerimizle beraber yapıyorduk. Öğrencilerimizin bu konuda tecrübeleri ve bilgileri yeterli olduğu için dezenfektan üretimine de başladık" şeklinde konuştu.

Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 11.sınıf öğrencisi Belkıs Sobacı ise " Biz burada birçok deterjan çeşidi üretiyoruz ve döner sermaye karşılığında da para kazanıyoruz. 20 çeşit deterjan üretiyorduk ama Korona virüsünün ortaya çıkması sonucunda dezenfektan sıvısı üretmeye başladık. El için dezenfektan değil ama elle dokunulan her yerin virüslerden arındırılması için üretilmiş bir yüzey dezenfektan. Burada ağır işleri erkekler yapıyor biz kadınlar ise kapak sıkma ve etiketleme işleri yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: İHA

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Liseli öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar 12 ilin ihtiyacını karşılıyor

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