Liseli öğrencilerden Şanlıurfa Valiliğine ziyaret

05.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:32

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Şanlıurfa Şubesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Kardeş Okul Projesi" kapsamında, Süleymaniye Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.



Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya tarafından Valilik toplantı salonunda kabul edilen öğrenciler, Genç Akademi olarak yaptıkları çalışmaları ve mesleki hedeflerini anlatarak, mülki idare amirliği hakkında merak ettiklerini sordular.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, öğrencilerle sohbet ederek, sordukları soruları cevapladı. Çetinkaya, lise eğitimine devam eden öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlemeleri, milli ve manevi bilince sahip bireyler olarak yetişmeleri için yaptıkları çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA