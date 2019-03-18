Liseli öğrencilerden dünya meselelerini yeni çözümler

Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı liseliler tarafından kınandı

SAMSUN - Samsun'da 6 bölge, 9 il, 18 farklı liseden 182 öğrenci ve 22 öğretmenin katıldığı ATAMUN'19 konferansında öğrenciler 3 gün boyunca dünya meselelerine çözüm aradılar.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 182 Liseli Öğrenci Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu ana teması Wıtness The Future(Geleceğe Tanık Ol) MUN (Model Birleşmiş Milletler) Konferansı'nda dünya meseleleri ile ilgili çözümler üretti.

Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı liseliler tarafından kınandı

Dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler Konferansı Harvard MUN prosedürünü kullanarak 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen ATAMUN'19 Konferansı, 5 İngilizce ve 2 Arapça komiteden oluştu. İngilizce komitelerden Özel Politik Bağımsızlık komitesinin konusu ABD-Meksika sınırındaki anlaşmazlığın çözümü ile Latin Amerika ve ABD arasındaki uzun süren anlaşmazlıkların araştırılması olarak belirlenmiş olup 60 civarında ülke delegesi bu özel konu ışığında diğer sınır sorunlarını masaya yatırdı. NATO komitesinin yoğun bir gündemi var: Rusya-Ukrayna Gerginliği, NATO Bütçesinin Düzenlenmesi, Yemen İç Savaşı, Kosova Meselesi, İran'a Uygulanan Ambargo. Özel komite olarak bu sene Milli Güvenlik Konseyi seçildi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başkanlık edeceği komitede MGK üyeleri bakanlar ve kuvvet komutanları bulundu. MGK toplantısının gündemi yine güncel konulardan olan Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve iç güvenliğin sağlanması olarak belirlenerek masaya yatırıldı. Ayrıca şu anda dünya gündeminde olan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı da liseli gençler tarafından kınandı.

Öğrencilerin Arapça ve İngilizceyi akademik, resmi ve diplomatik şekilde kullanabilmesi, dünya sorunları karşısında bilinçlenmesi ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalışmasına katkı sağlayan ATAMUN'18 konferansı öğrencilere dil alanında büyük imkanlar sundu. ATAMUN'18 konferansına katılan öğrenciler, komitelerde dünya gündemini yakından ilgilendiren konuları İngilizce ve Arapça tartışarak dil konusundaki hakimiyetlerini göstermiş oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen ATAMUN'19 konferansına; AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Atakum'a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı İbrahim Sandıkçı katıldı.

Kaynak: İHA