Liseli öğrenciler şehitler için yürüdü

28.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için Karabük'te lise öğrencileri Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırı sonrasında Karabük Mesleki ve Anadolu Meslek lisesi önünde toplanan 100 civarında öğrenci Askerlik şubesine yürüdü.



Ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte slogan atarak, Askerlik Şubesine kadar gelen öğrenciler burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında daha sonra kent meydanına yürüyen öğrenciler, burada komando marşı okuduktan sonra okullarına geri döndü. - KARABÜK

Kaynak: İHA