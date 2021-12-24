Liseli öğrenciler hukuk ve adliyenin işleyişi hakkında bilgilendirildi - Haberler
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Liseli öğrenciler hukuk ve adliyenin işleyişi hakkında bilgilendirildi

Liseli öğrenciler hukuk ve adliyenin işleyişi hakkında bilgilendirildi
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, adliyeyi ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi, meslekleri hakkında bilgi verdi.

VAN (AA) - Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, adliyeyi ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi, meslekleri hakkında bilgi verdi.

İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk, Mesut Özata, Kazım Karabekir, Özen Adalı, Niyazi Türkmenoğlu, Van İmam Hatip ve İskele İmam Hatip anadolu liselerindeki öğrenciler, Van Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk ve bazı öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı tarafından Ceza ve Hukuk Ön Bürolar ile kalem işleyişleri ile duruşma salonlarının çalışma prensipleri hakkında bilgilendirildi.

Adliyeyi gezen öğrencilerle Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Konferans Salonunda bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hukuk mesleğini tanıttı, sorularını yanıtladı.

Dönmez ve Boyalı, programın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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