LİSELİ MUCİTLERDEN DEPREM İKAZ LAMBASI

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri deprem anında alarm çalarak uykudan uyandıran deprem ikaz lambası geliştirdi.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri deprem anında alarm çalarak uykudan uyandıran deprem ikaz lambası geliştirdi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilenen deprem ikaz lambasının mucitlerinden Mehmet Emre Çelebi, İnsanlar bir kere depremi yaşadıktan sonra, sürekli deprem olduğu hissine kapılıyor. İnsanların bu düşünceden kurtulması için deprem ikaz lambası projesini gerçekleştirdik dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları 20 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. Mehmet Emin Çivici ve Kevser Gümüş ile birlikte deprem ikaz lambası tasarlayan 9'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Emre Çelebi, proje ile ilgili, Depremde hızlı, güvenli hareket etmek hayati önem taşıyor. Proje, Gölcük Depremi gibi gece gerçekleşebilecek depremlere karşı hızlı bir şekilde depremi algılayıp harekete geçmemizi sağlayacak diye konuştu.

DEPREM OLURKEN LAMBA ÖTMEYE BAŞLIYOR

Mehmet Emre Çelebi, İnsanlar bir kere depremi yaşadıktan sonra sürekli deprem olduğu hissine kapılıyor ve sürekli eşyaların sallanıp sallanmadığını kontrol ediyor. İnsanların bu düşünceden kurtulması için bu projeyi gerçekleştirdik. Deprem olurken lamba ötmeye başlıyor. ve insanlar depremin olduğunu anlıyor. Bu deprem ikaz lambasının bir diğer amacı ise insanları uykudan uyandırabilmek. Bu projeyi daha da geliştirmek istiyoruz dedi.

PROJE DEPREMLERDE UYANAMAMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM BULMAYI AMAÇLIYOR

Proje yürütücüsü ve matematik öğretmeni Funda Yeşil, 7 inceleme, 7 tasarım, 6 inceleme projesi var. Tasarım projelerimizden bir tanesi deprem ikaz lambası. Öğrencilerimiz özellikle gece yakalanan depremlerde uyanamama problemine bir çözüm bulmayı amaçlıyor. Bu tasarımda titreşimi algılayan bir lamba var. Deprem olduğu anda öterek kişiyi uyarıyor dedi. Bu yıl 20 projeyle başvuru yaptıklarına belirten Funda Yeşil TÜBİTAK her sene başvurularını açar ve öğrenciler başvurularını yapar. Burada amaç öğrencilerin bilimsel araştırma tekniklerine hakim olmalarını sağlamak. Bir sorunu, bir problemi projeye dönüştürme becerilerini geliştirmek diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı