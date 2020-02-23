Liseli Merve, kalp krizinden öldü

23.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:16

İSTANBUL'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Merve Duran, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan Kadir Duran'ın kızı Merve Duran, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Merve Duran, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merve Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Merve Duran, yarın öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA