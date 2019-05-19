Liseli Leyla'nın Tek İsteği Yeniden Koşmak

GAZİANTEP'te, 2 yıl önce evlerinin terasından düşüp, belden aşağısı felç kalan lise öğrencisi Leyla Aktaş (18), ailesinin maddi imkanı olmadığı için tedaviyi yarıda bıraktı. Rahatsızlığı nedeniyle eğitimine de ara vermek zorunda kalan Aktaş'ın tek isteği, eğitimine devam edip, arkadaşlarıyla yürüyüp, koşabilmek.

Narin ve Aziz Aktaş çiftinin 3 çocuğundan lise öğrencisi Leyla Aktaş, iki yıl önce, 2'nci kattaki evlerinin terasında bulunan asmadan üzüm koparmak isterken düştü, yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldı. Okula devam edemeyen Aktaş, yaklaşık bir yıl fizik tedavi gördü. Ancak Leyla Aktaş, ailesinin maddi imkanı olmayınca tedaviyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Evde kendi imkanlarıyla kızının yürüyebilmesi için egzersiz yaptıran Aziz Aktaş, Leyla'nın daha iyi şartlarda tedavi görmesi için yardım beklediğini söyledi. Aziz Aktaş, "Kızım yaklaşık 2 yıl önce terastan düştü. Omurilik kırığı var. Doktorlar iyi bir tedavinin ardından iyileşebileceğini söylüyor. Ben de 1,5 senedir tüm imkanlarımla tedavisi için elimden geleni yaptım. 5 aydan beri kızımın tedavisini karşılayamıyorum. Dışarıya çıkaramıyorum. Evde egzersizlerini kendi imkanımla elimden geldiğince ben yaptırmaya çalışıyorum. Kızımın iyileşmesi için iyi bir fizik tedavi görmesi gerekiyor. 2 yıl önce kızım böyle olduğu ve kendisiyle ilgilendiğim için çalışamıyorum. Duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum" diye konuştu.

Tek isteğinin koşmak olduğunu ifade eden Leyla Aktaş da hayırseverlerden destek isteyerek, "Terasta asmadaki üzümlere uzanırken dengemi kaybedip düştüm. Sonrasında yatağa bağlı kaldım ve kendimi iyi hissetmiyorum. Daha iyi bir fizik tedavi ile iyileşmeyi ve koşmayı istiyorum" dedi. - Gaziantep

Kaynak: DHA