Liseli Kızların Saç Başa Kavgası Kamerada
Sivas'ta bir grup liseli kız, sokak ortasında saç başa kavgaya tutuştu. Diğer arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği kavgayı bir arkadaşları ayırdı.
Sivas'ta bir grup liseli kız arasında bilinmeyen bir nedenli çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
GENÇ KIZLARIN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sokağa giren bir grup kız, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOKAK ORTASINDA SAÇ BAŞA KAVGAYI DİĞER GENÇLER KAYDETTİ
Liseli kızların kavgası ise diğer gençler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde birbirlerini saçlarından tutarak tekmeleyen kızları bir arkadaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor.
Güçlükle ayrılan kızlar, daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaşıyor.
YORUMLAR (20)
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Arkadaşları milli takımda da görmek isteriz:) çok başarılılar:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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akp li patronlarınız kızmasın bu habere eee nede olsa herşey çok güzel türkiyede. . . .Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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abartmayın sadece saç kavgasıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Suc sizde degil anne babanizdaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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keko kızlardan daha nefret ettiğim birşey varsa oda şeriattırCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır